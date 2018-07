't Appeltje verhuist naar Huis Demunster 04 juli 2018

Fruit- en groentenwinkel 't Appeltje in de Gitsbergstraat 70 verhuist vanaf 4 september naar een tijdelijke winkel in Huis Demunster in dezelfde straat. Het nieuwe tijdelijke adres is Gitsbergstraat 7 en blijft actief tot het einde van de wegenwerken. (VDI)