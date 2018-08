't Appeltje verhuist naar Huis Demunster UITBATER OPENT POP-UP OM HINDER WERKEN TE OMZEILEN SAM VANACKER

09 augustus 2018

02u40 0 Hooglede Door de werken in de Gitsbergstraat verhuist 't Appeltje op 4 september naar de leegstaande winkel van Demunster op de markt. Johan Steelandt maakt van de nood een deugd en plant op 9 september - niet toevallig op de eerste avond van Gits Kermis - een openingsreceptie in de pop-upwinkel.

Johan Steelandt (59), aangespoelde Gitsenaar en sinds de dood van zijn echtgenote de man achter de toog van fruit-, groenten- en kaaswinkel 't Appeltje, moest op 18 juni met lede ogen toezien hoe de Gitsberg volledig afgesloten werd voor het verkeer, waardoor de winkel de facto in een doodlopende straat kwam te liggen. "Afgesneden met een mes. Er kwam geen kat meer over de vloer en in juli ben ik haast verplicht in verlof gegaan. Toen ik hoorde dat er na de aanleg van de fietspaden ook nog eens rioleringswerken zouden gebeuren, besliste ik om op zoek te gaan naar een noodoplossing. Dus we gaan winkeltje spelen op locatie", lacht hij. "Enerzijds omdat Els Haelewyn (die eind 2017 de pop-up 'A Touch Of Home' had op dezelfde locatie - red.) het me al voordeed en anderzijds omdat ik Paul Demunster intussen goed ken, ben ik bij Demunster terecht gekomen. Het pand staat intussen al zes jaar leeg, maar dat neemt niet weg dat het een pracht van een ligging heeft op de markt, terwijl het voor mij ook een enorm voordeel is dat er hier nog altijd werkende frigo's staan waarin ik mijn kaas kan leggen. Vanaf 4 september zal men hier als het ware de sfeer van Huis Demunster weer kunnen opsnuiven. Ik ben Paul en de familie Demunster erg dankbaar voor die kans."





Sinds kort is Johan begonnen met de herinrichting van het pand. Hij is volop bezig met rekken zetten, terwijl er ook terug een internetaansluiting komt zodat de klanten straks ook elektronisch kunnen betalen. Op vrijdag 9 september geeft Johan na 18 uur een openingsreceptie in de winkel, niet toevallig op de eerste avond van Gits Kermis.





Eénmalige receptie

"Een betere gelegenheid om de mensen 't Appeltje te leren kennen kan ik me niet wensen. De klanten zullen hier kunnen genieten van een hapje en een drankje, alles gemaakt met producten uit de winkel. We blijven open zolang de voorraad strekt. Al is het niet mijn bedoeling om hier een gelegenheidscafé van te maken. De horeca kan dus op beide oren slapen."





Johan verwacht dat hij ten laatste begin volgend jaar terug kan verhuizen naar zijn vaste stek aan de voet van de Gitsberg. Volgens schepen van Openbare Werken Rik Vanwildemeersch (CD&V) moeten de werken dan zeker al achter de rug zijn. "Voor de aanleg van de gescheiden fietspaden werd tachtig werkdagen gerekend en die werken verlopen vlot. Feit is wel dat we aansluitend aan die werken inderdaad de riolering afkoppelen en bijkomende waterbuffering gaan voorzien, waardoor het iets langer kan duren. Maar dit najaar zou alles eigenlijk al klaar moeten zijn."