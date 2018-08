'Rechte deur Ooglé' 18 augustus 2018

Jeugdhuis JOC De Prik organiseert op zondag 2 september al voor het negende jaar op rij de loopwedstrijd 'Rechte deur Ooglé'. Zowel geoefende lopers als beginners zijn welkom. De start is voorzien om 15 uur aan het jeugdhuis in de Oude Rozebekestraat. Er is keuze tussen 5 of 10 kilometer. Net als vorig jaar is er ook een kidsrun om 14.30 uur. De opbrengst van het evenement gaat opnieuw naar het steunfonds Louis Tanghe, dat mensen helpt om de kosten te dragen van de medische begeleiding van kinderen met kanker en andere zware ziekten. Inschrijven kost 5 euro en kan via www.rechtedeuroogle.be. De dag zelf ter plaatse inschrijven kost 7 euro. (SVR)