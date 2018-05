"Ouders helpen ons bij de werking" KINDEROPVANG WINT PRESTIGIEUZE 'GOUDEN KINDERSCHOEN' SAM VANACKER

29 mei 2018

02u35 0 Hooglede De Boomgaard in Sint-Jozef De Geite heeft als enige West-Vlaamse kinderopvang de Gouden Kinderschoen in de wacht gesleept. De Vlaamse Verening van Steden en Gemeenten reikt de prijs elk jaar uit aan bijzondere projecten rond kinderopvang. De Boomgaard won in de categorie ouderparticipatie. Maandelijks helpen (groot)ouders er mee in de opvang.

Het project 'Ouder van de Maand' loopt al in Hooglede sinds 2016 en is vooral bij de opvang in Sint-Jozef een groot succes. "Elke maand kiest een van onze begeleiders een ouder van de maand uit die dan een namiddagje - of toch een paar uurtjes - komt meedraaien in de opvang. Hoe ver ze daarin gaan, mogen de ouders zelf bepalen. We zitten hier met drie begeleiders en 42 kinderen, dus aan activiteit geen gebrek. De ouder speelt met de kinderen een spelletje of steekt een handje toe bij het eten. Deelname aan Ouder van de Maand is volledig vrij, maar in Sint-Jozef hebben we sinds de start al elke maand een andere ouder gehad", glundert Nancy Huyghe.





Ann Lobijn van de VVSG kwam gisteren de trofee van de Gouden Kinderschoen overhandigen in Hooglede. "Ouderparticipatie vormgeven is niet evident. Dit jaar ontvingen we 41 projecten uit heel Vlaanderen en van de vijf categorieën is ouderpaticipatie traditioneel het domein met de minste inzendingen. Veel ouders hebben er gewoon geen tijd voor. Ze droppen hun kinderen af en meer dan een kort gesprekje kan er niet vanaf. Daardoor verliezen ze ook uit het oog welk prachtwerk de begeleiders in de kinderopvang neerzetten. Door hen te betrekken bij het gebeuren ondervinden ze aan den lijve dat de job niet te onderschatten valt en daarvoor verdienen jullie deze pluim."





Promocampagne

De selectie van de kanshebbers voor de Gouden Kinderschoen gebeurde in eerste instantie door een jury, maar de doorslag werd gegeven door een online stemronde. Alles samen werden 37.000 stemmen uitgebracht. Ook op dat vlak scoorde het relatief kleine Hooglede verrassend sterk. "We hebben alles op alles gezet met onze campagne", geeft Nancy Huyghe toe. "Met wat hulp van de technische dienst van de gemeente hebben we een reuzenkinderschoen gemaakt en maakten we een promotietoer op de kermis, maar we maakten ook kleinere kinderschoentjes en hebben daarmee zelfs een promotiefilmpje gemaakt. Dat filmpje werd massaal gedeeld online."





Het Ouder van de Maand-project zal de komende weken ook in de andere kinderopvangs van Hooglede gepromoot worden. "Of sommige ouders niet een beetje onwennig zijn bij zoveel kinderen? Dat gebeurt, maar we helpen waar we kunnen", besluit Nancy. "En met een pipi- of kakabroekje komen ze toch vanzelf naar ons."