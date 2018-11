"Leuke topper tegen Veurne" Robin Degrande - VP Gits 17 november 2018

02u21 0

De competitie in derde A is best boeiend. Drie koplopers, gevolgd door drie achtervolgers op twee punten. Twee van die drie achtervolgers staan zondag oog in oog met elkaar want VP Gits ontvangt SV Veurne. Bij de Patronaatsjongens is Robin Degrande terug voetballer geworden. "Ik ben een vijftal jaar geleden gestopt als voetballer en heb me in die jaren als scheidsrechter verdienstelijk gemaakt. Ik had echter terug zin om de voetbalveters aan te binden en bij VP Gits speelden er heel wat vrienden van mij. Momenteel doen we het uitstekend en staan we mooi in de subtop van het klassement. Tegen de goed voetballende ploegen halen we onze beste resultaten maar spijtig genoeg laten we tegen de mindere goden te vaak punten liggen. Zondag krijgen we met de komst van SV Veurne alvast een te duchten tegenstander. De Veurnenaars hebben hun ambities niet onder stoelen of banken gestoken zodat de druk zondag zeker in hun kamp zal liggen. Wij ambiëren een plaats in de top vijf en hopen zondag toch een negen op negen te kunnen neerzetten." (BPN)