'FrisB' vervangt oude jeugdraad 23 maart 2018

Vorig jaar werd beslist om het oude concept van de jeugdraad op te doeken. In de plaats daarvan werd een Facebookpagina opgericht waar jongeren hun mening kunnen geven rond bepaalde thema's, terwijl er via die pagina ook thematische bijeenkomsten georganiseerd zullen worden. Op het eerste overlegmoment van die vernieuwde jeugdraad werd een nieuw logo en een nieuwe naam voorgesteld. "De naam FrisB werd bedacht door de jongeren zelf", zegt jeugdschepen Frederik Sap (Allen 8830). " Enerzijds duidt die naam op een flexibele wisselwerking, terwijl de bij in het logo verwijst naar activiteit en sociale betrokkenheid." Het logo werd ontworpen door Jente Ameye, grafisch vormgever en oud-bestuurslid van JOC De Prik. (SVR)