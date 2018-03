"De jeugd kan zeker een verschil maken" SARA COGHE (21) MAG VOOR VERENIGDE NATIES JONGEREN VERTEGENWOORDIGEN SAM VANACKER

09 maart 2018

02u33 0 Hooglede De Vlaamse Jeugdraad heeft Sara Coghe uit Hooglede uitgeroepen tot een van de twee nieuwe VN-jongerenambassadeurs. De 21-jarige studente geschiedenis mag twee jaar lang de belangen van Vlaamse kinderen en jongeren behartigen bij de Verenigde Naties. Deze zomer trekt ze naar een VN-top in New York. "Ik geloof heilig dat jonge mensen wel degelijk een verschil kunnen maken."

Om de twee jaar kiest de Vlaamse Jeugdraad twee nieuwe VN-jongerenvertegenwoordigers. Zestig geïnteresseerden stelden zich kandidaat. Na selectie op basis van een essay, een gesprek en een online stemronde werden uiteindelijk zes finalisten gekozen. Van die zes werden Nele Van Hoyweghen (19) uit het Oost-Vlaamse Lochristi en Sara Coghe uit Hooglede woensdagavond verkozen tot respectievelijk Jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling en Jongerenvertegenwoordiger voor Jeugd.





Idealist

Een Hoogleedse zal dus straks haar stem laten horen bij de VN: deze zomer in New York, later dit jaar ook nog eens tijdens een klimaattop in Polen. "Een VN-jongerenvertegenwoordiger dient heus niet ter decoratie van een minister. Het komt erop aan om te luisteren en te praten met mijn collega-jongerenvertegenwoordigers en met ministers van Jeugd uit andere landen. We leven in een geglobaliseerde wereld en zowel Europa als de VN zijn van niet te onderschatten belang. We mogen ons niet blind staren op Vlaanderen alleen. Er valt heel veel te leren door ideeën en meningen uit te wisselen", vertelt Sara. "Ja, ik ben een idealist, maar daar is helemaal niets mis mee. In het zesde middelbaar is mijn interesse voor internationale politiek beginnen groeien en ik geloof heilig dat jonge mensen wel degelijk een verschil kunnen maken. Het komt er nu vooral op aan om de jongeren zelf daarvan te overtuigen. Via workshops en bezoeken aan scholen wil ik jonge mensen leren dat de toekomst in hun eigen handen ligt. Mijn verblijf in de Verenigde Staten (waar Sara een maand verbleef tijdens een project van de Amerikaanse ambassade, red.) heeft dat geloof alleen maar aangescherpt. Daar bestaat een echte debatcultuur, waarbij jongeren stevig met elkaar in discussie gaan over politiek. Bij ons heb je dat veel minder. Daar moet verandering in komen."