"De blauwe plekken nemen we er graag bij" SAM VANACKER

17 juni 2018

Het openingsweekend van de tweede editie van Burapark was ondanks het wisselvallige weer een succes. In vergelijking met vorig jaar is het pop-upspeeldorp uitgebreid met een lasershooting en een rolschaatspiste. Zaterdagnamiddag werden er ook ponyritjes aangeboden. De tweelingzusjes Hanne en Linn Verhelle (8) leefden zich helemaal uit op de rolschaatspiste, zij het met vallen en opstaan. "Het is de eerste keer dat ze op rolschaatsen staan", vertelt mama Marijke. "En de ene zus is er duidelijk wat vlugger weg mee dan de andere. De blauwe plekken? Die nemen we er graag bij."