Honderden kinderen maandag de straat op met één doel: centjes, gadgets en snoepjes voor een heel jaar Toon Verheijen

28 december 2018

18u25 0 Ze smeren hun kelen, leggen hun warme kleren en schoenen al klaar en halen de zingzak weer van onder het stof (of ze hebben een nieuwe gekregen). Doel: centjes en snoepgoed verzamelen. Ook in de Kempen van Antwerpen leeft het nieuwjaarszingen op 31 december nog als vanouds. Bijna overal zetten gemeentebesturen en verenigingen zich mee in om er een aangename en vooral veilige voormiddag van te maken. Een (beperkt) overzicht van waar er wat staat te gebeuren.

WESTERLO

De jeugdraad en de KWB Westerlo trakteren de kindjes op warme chocomelk en pannenkoeken op de Grote Markt. Bij KWB Heultje in de Schoolstraat wordt er van 9 tot 13 uur ook getrakteerd op ‘boke spek’ en chocomelk.

GEEL/LAAKDAL/MEERHOUT/BALEN/RETIE

De stad Geel en erfgoedcel k.ERF hebben de hippe zingzak uitgedeeld speciaal ontworpen met hippe Zing-ze mannetjes erop. Er worden een honderdtal zakken gratis uitgedeeld. De zingzak is een stoffen en herbruikbaar exemplaar met grappige Zing-ze mannetjes. In de zak ontdek je bovendien enkele leuke erfgoedopdrachtjes voor in de kerstvakantie en alvast wat lekkers. Het ontwerp van de zingzakken kadert in een regionaal project over bedelzangtradities. Alle info hierover vind je op de website www.zing-ze.be.

HERSELT

De gemeente heeft via het onthaal van gemeentehuis of vrijetijdsdiensten in VTC de Mixx affiches laten verspreiden. Ook op de parking van Conquest staat er vanalles te gebeuren. “Wij gaan op oudjaar vanaf 9.00u ‘s morgens de nieuwjaarszangers belonen met een warme choco en voor de ouders eventueel iets anders.”

OLEN

De gemeente heeft affiches verspreid die iedereen kan ophangen zodat de kinderen weten waar ze welkom zijn.

HOOGSTRATEN

Het stadsbestuur steunt de traditionele rondgang van de kinderen om de mensen een gezond en gelukkig nieuwjaar te wensen op 31 december. De kinderen kunnen ook terecht op verschillende locaties van de stad voor een geschenkje. Dat kan aan het stadhuis en de bibliotheken in alle deeldorpen. Ook bij alle handelszaken zijn de kinderen welkom.

HERENTHOUT

De kinderen gaan vanaf 9 uur van deur tot deur en ook aan het gemeentehuis van Herenthout zijn de zangertjes welkom. De gemeente trakteert op een tas warme chocomelk en voor de ouders staat de koffie klaar. Bovendien krijgt elk kind dat een mooi liedje zingt een leuk cadeautje. Kempens Karakter wil graag de oergezellige traditie van het nieuwjaarzingen in ere houden. Via de scholen verdeelden ze zangzakjes onder de 4-jarigen en affiches aan alle schoolgaande kinderen. Hetzelfde geldt voor Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lille, Olen en Vorselaar.

BEERSE

Verschillende verenigingen zorgen in Vlimmeren en in het centrum van Beerse voor kraampjes waar de zangertjes en hun ouders terechtkunnen voor een versnapering tussen het zingen door.

VOSSELAAR

Het Gemeentelijk Feestcomité verwent alle zangertjes met lekkers. Afspraak tussen 08.30 uur en 12 uur aan het gemeentehuis.