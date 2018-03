Zwerfvuilactie 17 maart 2018

De gemeente Holsbeek organiseert zaterdag om 9 uur een zwerfvuilactie die begint aan basisschool De Gobbel. "We delen ons op in groepen die elk een eigen regio schoonmaken. De gemeente zorgt voor handschoenen, prikkers, fluo hesjes en afvalzakken. Onze medewerkers van de groendienst zorgen voor de ophaling van het ingezamelde zwerfvuil. 's Middags bespreken we de knelgebieden en zoeken we naar oplossingen tijdens een warme tas soep of een heerlijke kop koffie", klinkt het bij de gemeente Holsbeek. Zin om mee te doen aan de zwerfvuilactie? Neem dan contact op met de dienst Wonen en Omgeving per mail: milieu@holsbeek.be of telefonisch: 016 62 91 91. (ADPW)