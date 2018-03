Zwerfvuilactie 16 maart 2018

Ook dit jaar organiseert de gemeente Holsbeek de grote jaarlijkse zwerfvuilactie. Hiermee ondersteunt het gemeentebestuur de nationale actie 'Mooimakers' en zegt het resoluut 'JA!' voor een schoon Holsbeek.

Op zaterdag 17 maart komen alle deelnemers om 9u samen aan de gemeenteschool De Gobbel. Van daaruit trekt men, samen met de bestuursleden van Holsbeek, de straat op om zwerfafval te ruimen. De gemeente voorziet het nodige opruimmateriaal: werkhandschoenen, grijpers, veiligheidsvestjes en afvalzakken. De afvalinzameling duurt drie uur en wordt om 12 uur afgesloten met een hartverwarmende kom soep en broodjes of een heerlijke kop koffie in de refter van de gemeenteschool. Meer info over de zwerfvuilactie bekomt men via www.holsbeek.be. Geïnteresseerde afvalruimers kunnen zich inschrijven bij de milieudienst of zich de dag zelf aanmelden in De Gobbel. (ADPW)