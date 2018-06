Zin om te bewegen? Ga er even bij zitten! 18 juni 2018

02u23 3 Holsbeek Na steden Leuven en Hasselt heeft Holsbeek als eerste kleine gemeente geïnvesteerd in een beweegbank. Dat is een comfortabele zitbank die meteen ook uitnodigt om te bewegen.

"Ik vind het belangrijk om een waaier aan sportinitiatieven aan te bieden", zegt sportschepen Dimitri Casteleyn (sp.a). "Maar met deze bank gaan we nog een stapje verder. Het is een innovatief toestel waarmee je al je spieren kan trainen. Het is geschikt voor wandelaars, senioren, jongeren, en zelfs getrainde sporters. Ook zij die eigenlijk geen tijd hebben om te sporten, kunnen hun conditie aanzienlijk verbeteren door hier af en toe tien minuutjes van de bank gebruik te maken. En na het bewegen kan je natuurlijk gewoon even zitten en genieten van het mooie uitzicht."





De bank staat momenteel aan het kasteel van Horst, maar zal in de komende maanden elke deelgemeente aandoen. (ADPW)