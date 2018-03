Workshop Graffiti Motion 27 maart 2018

03u00 0

De jeugddienst van de gemeente Holsbeek organiseert op maandag 9 april Graffiti Motion of 'bewegende graffiti', in de pastorie van Kortrijk-Dutsel in de Dutselstraat. Dat doen ze van 13.15 tot 16.15 uur. Graffiti Motion is een afgeleide van de 'Stop Motion workshop'. "In plaats van een filmpje te animeren gaan we graffiti animeren door middel van fotografie. Supervette effecten en een creatieve insteek om jouw werk zo shareable mogelijk te maken", klinkt het bij de gemeente Holsbeek. (ADPW)