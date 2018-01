Watertoevoer wordt afgesloten 02u40 0

De Watergroep sluit nu donderdag de watertoevoer tijdelijk af in een aantal straten in Nieuwrode. Dit gebeurt wegens een aantal noodzakelijke infrastructuurwerken.





Bewoners van de Rodestraat, Hertstraat en Hooghuis zullen van 8 tot 16.30 uur hun watertoevoer afgesloten zien. Meer info is te verkrijgen bij SDC Noord via het telefoonnummer 016 44 27 40. (ADPW)