Vrije basisschool Klim-Op krijgt zo’n 100.000 euro om gebouwen te vernieuwen ADPW

18 januari 2019

15u17 0

Van oktober tot en met december 2018 zijn er ruim 14 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant. 32 scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabantse scholen krijgen van het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) middelen toegewezen om hun gebouwen te vernieuwen en te moderniseren. Het Don Bosco Instituut in Halle krijgt 2,4 miljoen euro voor een gloednieuw schoolgebouw. De Vrije Basisschool Kringeling in Hever krijgt 2,2 miljoen euro voor de aankoop van een voormalig rusthuis. Zo wordt de inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen en te moderniseren onverstoord verder gezet. Ook de Vrije Basisschool Klim-Op krijgt een subsidie. In totaal wordt er 92.204,60 euro aan de school in Nieuwrode gegeven.

Maandelijks kent AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, subsidies toe aan scholen voor het vernieuwen van hun gebouwen. Van oktober tot en met december 2018 werd zo maar liefst 104 miljoen euro toegekend aan bijna 175 schoolbesturen in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Er zijn verschillende mogelijkheden om subsidies te krijgen, afhankelijk van het bouwprogramma en de kostprijs, bv. dringende werken, sanitair, volledig vernieuwen van het gebouw of een nieuwbouw.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ”Les geven én krijgen in moderne schoolgebouwen die voldoen aan de huidige normen is een win-win. Het stimuleert leerkrachten om te werken en leerlingen om te leren. De inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen blijft onverminderd voortduren. Al in meer dan 9 op de 10 Vlaamse en Brusselse gemeenten worden nieuwe of grondig vernieuwde scholen gebouwd. Door deze investering van ruim 14 miljoen euro in onze Vlaams-Brabantse scholen wordt opnieuw een grote stap voorwaarts gezet”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Crevits.