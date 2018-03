Vrachtwagen met slachtafval kantelt op E314 30 maart 2018

Op de E314 in de richting van Leuven is gisterochtend omstreeks 4 uur, ter hoogte van Holsbeek, een vrachtwagen met slachtafval gekanteld. De trucker viel in slaap en sukkelde met zijn truck en oplegger van de weg, waarna het gevaarte kantelde. Door het ongeval was het een erg moeizame ochtendspits met een file die aangroeide tot 12 kilometer richting Leuven. Het slachtafval kwam op de snelweg en de pechstrook terecht waardoor de E314 volledig werd afgesloten in de richting van Leuven. De wachttijden liepen er op tot twee uur en het verkeer moest doorstromen via de op- en afrit in de buurt. Het duurde een hele poos om de kadavers en het slachtafval op te kuisen. Nadat de vrachtwagen getakeld was en het wegdek proper was gemaakt, kon het verkeer opnieuw doorrijden. Omstreeks 9 uur was de verkeerssituatie er genormaliseerd. (KAR)