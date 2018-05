Volgende fase rioleringswerken 28 mei 2018

De rioleringswerken in Nieuwrode zijn volop aan de gang. Vandaag begint aannemer Besix alle putten te plaatsen onder het kruispunt Panoramastraat-Hoekje. "De doorgang over het kruispunt zal dan natuurlijk niet meer mogelijk zijn. Volgens de planning van de aannemer duurt deze werkfase tot 15 juni", laat burgemeester Hans Eyssen (CD&V) weten. "Te voet, of met de fiets aan de hand, kan je het kruispunt nog oversteken, maar we raden dat om veiligheidsredenen sterk af tijdens de werkuren." Je kan alle info vinden op www.holsbeek.be. (ADPW)