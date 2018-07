Vliegenjacht met grof geschut GEMEENTE LAAT PLAAG AAN VEEHOUDERIJ PROFESSIONEEL AANPAKKEN SVEN PONSAERTS

02 juli 2018

02u39 0 Holsbeek Om er de enorme vliegenplaag het hoofd te bieden, is een 'cavalerie' aan gespecialiseerde reinigingsfirma's - gestuurd door de gemeente - nog minstens tot en met vandaag in de weer met het 'uitmesten' van een kalverboerderij in Sint-Pieters-Rode. De factuur van 30.000 euro is voor de veehouder.

Een reinigingsdienst is sinds zaterdagochtend met drie tankwagens (goed voor 30.000 liter water), zeven professionele hogedrukreinigers en evenveel personeelsleden in de weer om de vliegenplaag in de omgeving van het Kasteel van Horst te bestrijden. Eens alle stallen van de kalverboerderij schoon zijn, zal een andere gespecialiseerde firma vandaag de nog aanwezige maden en vliegen bestrijden.





"Dit is de enige mogelijkheid om de zaak binnen de drie dagen opgelost te krijgen, zoals de burgemeester dat geëist heeft", beseft ook veehouder Theo Schrevens (61). "Samen met mijn vier medewerkers zijn er momenteel elf schoonmakers aan de slag. Mede dankzij hun betere materiaal doen zij in twee dagen wat wijzelf met onze twee hogedrukreinigers in tien dagen kunnen doen. Op deze manier is alles meteen in orde. Die factuur van 30.000 euro moet ik er maar bijnemen, zeker? Wat kan ik anders doen? Of er nog kalveren komen? Dat zal van de milieu-inspectie afhangen. Maar wat mij betreft wordt er, eens alles in orde is, wel opnieuw 'gevuld'."





Holsbeeks schepen van Milieu Annelies Vander Bracht (Groen) kwam zaterdagochtend zelf even kijken hoe het met de reinigingswerken ging. "Er moet meteen gehandeld worden, zeker gezien het feit dat de zomer nog maar net begonnen is", zegt ze. "We zijn voorstander van landelijke bedrijven in onze landelijke gebieden, maar de eventuele hinder voor de omgeving moet natuurlijk wel aanvaardbaar blijven."





Mentaliteit

Van een vliegenplaag is intussen al geen sprake meer. Al zal het volgens een hobbylandbouwer uit de buurt op termijn allemaal echter maar weinig uithalen. "Alles staat of valt met de mentaliteit van de veehouder, die in het verleden alle regels aan zijn laars lapte", klinkt het. "De manier waarop dit veebedrijf gerund wordt, is niet meer van deze tijd."





Les geleerd

Theo Schrevens, die zelf ook een voormalig dierenarts is, beseft dat er wel degelijk een probleem was. "De vliegenplaag was effectief buiten proportie", knikt hij. "Ik moet toegeven dat wij in de fout gegaan zijn door na het afvoeren van de kalveren naar het slachthuis niet meteen met de grote middelen gepoetst te hebben. Een fout met meteen een erg grote en in de buurt ook zwaar beladen impact. Maar ik heb er mijn les uit geleerd. Een nieuwe Babylonische vliegenplaag? Nee, die komt er niet meer. We hebben een contract afgesloten met een gespecialiseerde firma voor de preventieve bestrijding van de insecten. Die firma zal zes tot zeven keer per jaar de stalmuren en -vloeren behandelen. Dat doen we voortaan dus niet meer zelf. De mestkelders werden intussen ook al dichtgemaakt om overloop te vermijden, én ze werden uitgerust met een speciale rubbercoating. Een gespecialiseerde firma was er een maand lang mee bezig."