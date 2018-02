Vijftien peuters geëvacueerd na brand KINDEREN VOOR CONTROLE NAAR ZIEKENHUIS SVEN PONSAERTS KIM AERTS

10 februari 2018

02u46 0 Holsbeek Vijftien peuters en de verzorgers van kinderdagverblijf De Sterrekes zijn gistermiddag geëvacueerd na een korte brand. Het medisch rampenplan werd afgekondigd en iedereen werd uit voorzorg afgevoerd naar nabijgelegen ziekenhuizen om CO-vergiftiging uit te sluiten. De crèche blijft maandag alvast dicht. "Er wordt een oplossing gezocht", zegt burgemeester Hans Eyssen.

De krokusvakantie is in mineur begonnen voor de kinderen en de verzorgers van De Sterrekes. Gelukkig bleef iedereen wel ongedeerd. Vrijdagmiddag vatten enkele plafondtegels vuur in de containers aan de Losting waar het kinderdagverblijf gehuisvest is. Vermoedelijk lag een elektrische kortsluiting in het plafond aan de oorzaak.





Zuurstof

De verzorgsters reageerden adequaat en brachten alle kinderen in veiligheid terwijl anderen met brandblussers het vuur te lijf gingen. De brandweer had alles snel geblust. Door de rookontwikkeling werden alle vijftien peuters en hun verzorgers opgevangen in de nabijgelegen basisschool Klim-Op. "Omdat het om heel kleine kindjes ging, heeft men geen risico willen nemen. Er is een spoedarts ter plaatse gekomen en de kinderen kregen ter plaatse zuurstof toegediend", vertelt burgemeester Hans Eyssen. Vervolgens werden de peuters overgebracht naar ziekenhuizen in Aarschot en Leuven, waar iedereen gecontroleerd werd op CO-vergiftiging. De kinderen bleken in orde te zijn.





Charlotte, de mama van de vier maanden oude Ferre, kon hem in het ziekenhuis al een flesje geven. "Om 17 uur waren we terug thuis met hem, gezond en wel. Ik schat dat Ferre de jongste van de hoop is maar hij heeft er gelukkig niets aan overgehouden. Het was wel even schrikken toen we telefoon kregen van de kribbe", zegt Charlotte. "Maandag zal er daar alvast geen opvang zijn. Ze gaan ons iets laten weten als er een oplossing uit de bus valt. Mijn man is leerkracht dus voor ons vormt dat geen probleem."





Door de schade en omdat er brandblussers werden gebruikt, zal een gespecialiseerde reinigingsfirma alles komen opkuisen. "We zoeken een oplossing om de kindjes op te vangen en brengen de ouders op de hoogte als er meer nieuws is", bevestigt de burgemeester.





Carnaval uitgesteld

De brand had ook gevolgen voor vrije basisschool Klim-Op waar iedereen werd opgevangen. De carnavalsstoet werd er afgelast en ouders mochten hun kinderen vroeger komen ophalen. "Maar die stoet gaat gewoon door de vrijdag na de vakantie, zodat niemand dit hoeft te missen", aldus directeur Kim Geens die de evacuatie mee in goede banen leidde.