Vijfde en laatste HORST groter dan ooit DRIE DAGEN, DRIE PODIA EN NÓG MEER KUNST EN MUZIEK

07 september 2018

02u28 0 Holsbeek Drie dagen, drie podia en nóg meer kunst en muziek. HORST haalt alles uit de kast om er een memorabele editie van te maken. En terecht ook, want het is de vijfde en laatste editie van het festival. "Dit festival vergt te veel van het terrein om met onze ambitie verder te kunnen evolueren", zegt Wim Thijs van organisator Onkruid.

De laatste editie van het elektronische muziek- en kunstfestival HORST mocht 'een specialleke' zijn. En dus ging de organisatie op zoek naar extra blikvangers. "Waar ik persoonlijk het meest trots op ben is de Lakeside Dancers Club. Dat is een podium dat is ontwikkeld door het Japanse architectuurcollectief Atelier Bow-Wow. Zo'n 25 internationale studenten zijn aan het werk om dit podium op te bouwen. Zij waren vorig jaar al een kijkje komen nemen en waren danig onder de indruk. Samen met het architectenduo, en tevens festivalcuratoren, Gijs Van Vaerenbergh is deze samenwerking op poten gezet. Hun constructies zijn geen doordeweekse podiumstructuur. Zij brengen echt iets anders, en dat is ook heel arbeidsintensief", vertelt Wim Thijs van organisator Onkruid. Naast de Lakeside Dancers Club, is er ook de Forest Floor. Zoals de naam al doet vermoeden, staat die verscholen in het bos. Het Gentse collectief 019 stak het podium in elkaar.





Aangezien HORST dit jaar op zijn laatste benen loopt, werd er ook een 'Final Stage' voorzien. "Een twintigtal studenten van de LUCA school of arts knutselde dit in elkaar, onder leiding van Gijs Van Vaerenbergh. Het symboliseert het laatste podium dat ooit op HORST zal gestaan hebben", weet Thijs.





Terrein te klein

De organisatie achtte het niet opportuun om er nog een jaartje bij te doen. "Het Kasteel van Horst is een erfgoedsite en een natuurdomein. Ons festival vergt eigenlijk teveel van het terrein. Met de ambitie die wij hebben, moesten we wel verhuizen. We zijn aan het kijken in de richting van Leuven en Brussel. Maar meer kan ik daar nog niet over kwijt", meent Thijs, die met Onkruid ook achter STELPLAATS zit. STELPLAATS is de tijdelijke invulling van de oude stelplaatsen van De Lijn aan het Leuvense station. Het wil jongeren de ruimte bieden om projecten op te zetten met extra zuurstof en creativiteit. Op die plaats worden ook regelmatig concerten voorzien. "Maar dat is een ander project. De filosofie van Onkruid is dat de publieke ruimte de spiegel van de maatschappij is. En dat moet ook het geval zijn voor de opvolger van HORST", aldus Thijs. Voor de geïnteresseerden: zowel de combi-als de zaterdagtickets zijn uitverkocht. De vrijdag-en zondagtickets zijn nog beschikbaar.





