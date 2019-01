Vier tuinen langs E314 al weken blank door achtergelaten afval Stefan Van de Weyer

29 januari 2019

07u56 0 Holsbeek Het Agentschap van Wegen en Verkeer zou al twee jaar weigeren om het gehakselde hout van bomen en struiken van de E314 op te ruimen, omdat er geen budget voor zou zijn. Het resultaat van deze situatie is een conflict met de buurtbewoners van de Pleinstraat in Holsbeek en vier ondergelopen tuinen die erbij liggen als een klein en zompig moeras met plassen die zelfs een diepte van dertig centimeter hebben. De redding is echter nabij, het AWV zou begin februari al in actie komen om de grachten te ruimen die aan de oorzaak van de overlast liggen.

Gerry Vandenberghen (48), die al elf jaar in de Pleinstraat woont, is de situatie grondig beu.

“Het begon allemaal begin 2017 toen de E314 aan de bermkant volledig ontbost werd. In plaats van de bomen te verwijderen, liet ze de stammen liggen en werden deze verhakseld. Al de resten daarvan kwamen in de bermkant of in de beek terecht. Ik vond dat niet kunnen en mailde naar het Agentschap Wegen en Verkeer, ik moest hemel en aarde bewegen om een reactie te krijgen. Ik kreeg te horen dat er voorlopig geen budget voorzien was om dat op te ruimen, maar dat dit op lange termijn wel mogelijk was. Voorbije december was het letterlijk en figuurlijk hoog water geblazen. Mijn tuin en die van drie buren liep bijna helemaal onder als gevolg van die vuiligheid die ze achter lieten”, vervolgde Gerry.

“Toen probeerden we opnieuw contact op te nemen met het AWV, maar er volgde geen respons. We ondernamen daarna een poging via de gemeente. Uiteindelijk kregen we toch een antwoord, ze waren zich van het probleem bewust, maar hadden er nog steeds de centen niet voor. Daarna kregen we te horen dat ze ten vroegste eind februari deze situatie konden verhelpen. Ook bij het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts kregen we geen gehoor. Vorige week was mijn tuin een enorme ijspiste. De toegangsweg naar het atelier van mijn interieurzaak Teak 7 lag er gevaarlijk bij, allesbehalve bevorderlijk om mijn cliënten te ontvangen. Ondertussen stijgt het water hier dagelijks”, vertelt de veertiger.

Hij belde al de brandweer voor wateroverlast, zij mochten dit overtollige water niet wegpompen zo lang er geen sprake was dat het een woning binnensijpelde. Het werd bekeken als niet hoogdringend. Bij de verzekeringen kon hij enkel terecht vanaf dat het water in zijn woonst terecht kwam. De politie tenslotte kon geen proces-verbaal opstellen omdat hij het via de burgerrechtelijke weg moest doen, het wordt stilaan een straatje zonder einde.

“In mijn tuin zak ik acht centimeter diep het gras door de modder in, het is helemaal verzadigd. Verder liggen er plassen met een diepte van dertig centimeter en kan ik de parking voor mijn vijf wagens niet gebruiken. Ik heb vroeger niet voor niets in mijn woning en atelier geïnvesteerd om dat nu allemaal om zeep geholpen te zien worden. Ik heb hier al twee jaar last van vooral tussen eind december en tegen de lente aan, zo erg als nu was het nog nooit, het loopt echt de spuigaten uit”, aldus een geërgerde Vandenberghen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer beseft stilaan de ernst van de situatie en komt in actie.

“Wij hebben contact gehad met de mensen uit de Pleinstraat. Een aannemer gaat begin februari langs om die grachten te ruimen. Aanvankelijk hadden we hen gemeld dat de aannemer “uiterlijk eind februari” het haksel zou ruimen, maar we hebben hem vorige week gevraagd om sneller langs te gaan. De termijnen voor dergelijke onderhoudsingrepen zijn vaak vrij ruim omdat de aannemer voor een bepaalde periode een hele resem locaties toegewezen krijgt. Het was dus mogelijk dat er sneller geruimd zou worden. Hoe dan ook, het zal begin februari gebeuren”, reageerde Anton De Coster, woordvoerder van het Agentschap van Wegen en Verkeer.