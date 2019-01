Vier rode brievenbussen verdwijnen ADPW

22 januari 2019

13u01 0

De gemeente Holsbeek verliest zo maar eventjes 4 van zijn 10 rode brievenbussen. Meer bepaald gaat het om die in de Galgenbergstraat en op het Kerkplein in Sint-Pieters-Rode en aan Gobbelsrode en aan Dutselstraat 7 in Kortrijk-Dutsel.

De rode brievenbussen aan de Vunt, Sint-Maurusstraat en Leuvensebaan in Holsbeek blijven wel, net zoals die in het Dorp in Nieuwrode en die aan de Gravenstraat en Dutselstraat 127 in Kortrijk-Dutsel.

Bpost is sinds de naamsverandering in september 2010 bezig aan een opvallende metamorfose. Van een puur postbedrijf met de focus op briefwisseling zijn de activiteiten de voorbije jaren uitgebreid met andere activiteiten zoals bijvoorbeeld het leveren van pakjes. Dat blijkt ook uit de cijfers. De voorbije vijf jaar daalde het volume aan brieven met 20 % en dat heeft gevolgen voor de vele rode brievenbussen in de steden en gemeenten. Het netwerk van 13.000 brievenbussen werd voor het laatst aangepast in 2004 maar nu komt bpost met een volgende aanpassing. De komende maanden zullen er heel wat rode brievenbussen uit het straatbeeld verdwijnen.