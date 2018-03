Vier kasseistroken worden dit jaar heraangelegd 15 maart 2018

De gemeente Holsbeek heeft bijna alle kasseiwegen op haar grondgebied heraangelegd. Holsbeek hecht groot belang aan het authentieke karakter van deze historische kasseiwegen. Dit jaar zijn nog vier kasseistroken in de deelgemeente Sint-Pieters-Rode aan de beurt: Dries, op de aansluiting met Broekem, Guldendellen, tussen de Langestraat en de Molenstraat, de Langestraat, het kruispunt op de grens met Lubbeek en de Rodeberg. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 110.000 euro. Voor het kruispunt op de grens met Lubbeek is de afspraak gemaakt met de gemeente Lubbeek dat zij hun deel van de werken zullen terugbetalen aan Holsbeek. De voorbije tien jaar werd al 3,7 km heraangelegd van de in totaal 5 km kasseistroken in de gemeente. Dit jaar en volgend jaar pakt de gemeente de laatste stukjes die in slechte staat zijn, aan. Tegen volgend jaar zullen alle kasseiwegen van de gemeente in goede staat zijn. (ADPW)





