Verkeershinder in centrum 14 februari 2018

02u28 0 Holsbeek Tijdens de krokusvakantie, nog tot en met vrijdag 16 februari, zal de doorgang door het centrum van Holsbeek zeer moeilijk zijn. Een aantal betonplaten op de Kortrijksebaan zal gestabiliseerd worden.

Omdat er in samenspraak met een gespecialiseerde aannemer gekozen is om geen middenvoeg te zagen, is het noodzakelijk de volledige rijweg af te sluiten. Er is een omleiding voorzien langs de Wingeweg - Verhaegenstraat - St-Maurusstraat. De werken worden in 2 fasen uitgevoerd waarbij de overgang juist tussen Asseltveld en Meesberg valt. Zo heeft het verkeer van en naar deze straten steeds doorgang langs een van beide zijden.





In de eerste fase (Asseltveld richting Kortrijk-Dutsel) is de parking van woonzorgcentrum Sint-Margaretha en dagverzorgingscentrum Het Convent gedurende 2 à 3 dagen niet met de auto bereikbaar. Tijdens de tweede fase (Asseltveld richting Rotselaarsebaan) is de parking terug bereikbaar. De bussen van De Lijn zullen een alternatieve route volgen. De halte aan het woonzorgcentrum wordt tijdelijk afgeschaft.





De reizigers kunnen gebruik maken van de halte 'Sportschuur' in de St-Maurusstraat. (ADPW)