Verdachten van inbraakpoging aangehouden Andreas De Prycker

06 november 2018

16u23 0 Holsbeek Het parket heeft drie personen aangehouden die verdacht worden van een woninginbraak in Holsbeek op 25 oktober.

Bewoners van de Kerkvoetweg en de Rillaarsebaan in Gelrode hadden die bewuste donderdagochtend een verdachte wagen in de straat zien staan. Bovendien liepen er mannen rond die opvallend veel aandacht voor de huizen leken te hebben. De buren belden de politie, die vervolgens twee mannen op de Rillaarsebaan en een man op de Gelrodestraat onderschepte.

Het ging om een Mexicaan van 32 jaar en twee Colombianen van 38 en 33 jaar. In de auto met Franse nummerplaten die op de hoek van de Kerkvoetweg en de Pastoor Dergentstraat geparkeerd stond, trof de politie eerder een Colombiaan van 26 jaar aan. Hij mocht beschikken.

Poging tot inbraak

De politie en het parket vermoeden dat de drie opgepakte mannen, die illegaal in België verblijven, iets te maken hebben met een poging tot inbraak in een woning in de Kerkvoetweg diezelfde voormiddag. Tussen 9.30 en 11 uur werd het slot van de achterdeur er geforceerd. De dieven raakten niet binnen. Achteraan in de tuin van de woning werd een rugzak met inbrekersmateriaal gevonden naast een omgeplooide tuindraad.

De drie Zuid-Amerikanen werden voorgeleid en aangehouden. De verdachten werden ook in verdenking gesteld van een diefstal op 25 oktober in Holsbeek en van bendevorming.