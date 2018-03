Veertig jaar oude Sportschuur in nieuw kleedje 22 maart 2018

02u28 0 Holsbeek De Sportschuur, de sporthal van Holsbeek, maakt zich op voor zijn veertigste verjaardag. Na een lange renovatieperiode steekt het gebouw bijna in een volledig nieuw kleedje. Na de vernieuwing van de sportvloer, de bouw van de danszaal, de valput voor turners, de vervanging van ramen en deuren, is deze week de laatste fase ingegaan.

Dankzij isolatiewerken en de plaatsing van een zonneboiler voor douchewater, is de sporthal niet alleen klaar voor de volgende veertig jaar, maar levert hij ook een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.





"We investeerden de voorbije jaren fors in sport", zegt Dimitri Casteleyn (sp.a), schepen van Sport. "Onze diensten hebben hier alweer schitterend werk geleverd. Het prijskaartje van deze laatste fase wordt geraamd op één miljoen euro. De sporthal en danszaal blijven toegankelijk. Uiteraard laten we de sporters die zich willen omkleden en douchen tijdens de werken niet in de kou staan. We hebben dan ook de nodige kleedcontainers en sanitaire blokken voorzien zodat ze, net zoals voorheen, hun favoriete sport onbezorgd kunnen blijven uitoefenen. De ingang van de sportschuur is aan de andere zijde voorzien", wist Casteleyn. (SVDL)