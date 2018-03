Vader slaat zoon met TV-kabel: 4 maanden cel 27 maart 2018

Een 48-jarige vader uit Holsbeek is veroordeeld tot vier maanden cel voor het slaan van zijn 17-jarige zoon.





De feiten speelden zich thuis af in de zomer vorig jaar. Tijdens een ruzie nam de veertiger een TV-kabel en takelde zijn zoon er mee toe. De rechter achtte de feiten bewezen op basis van het opsporingsonderzoek en het bijgebrachte medische attest. "De beklaagde is zijn zelfcontrole verloren. Dit getuigt van onmacht en van een gebrek aan opvoedkundig inzicht", noteerde de rechter in het vonnis.





De Holsbekenaar moet een boete van 400 euro betalen en een euro provisionele schadevergoeding aan zijn kind. (KAR)