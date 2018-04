Twee kandidaten voor leegstaande ruimte bibliotheek 24 april 2018

Volgend op de open oproep van de gemeente Holsbeek naar kandidaten die geïnteresseerd zijn om de leegstaande ruimte naast de bibliotheek te huren, zijn twee kandidaturen binnengekomen.





De eerste is De Fietsgarage, de fietsenwinkel die nu gevestigd is op de Nobelberg in Holsbeek-Dorp. Een tweede kandidatuur is ingediend door Idea Damen. Dat is de kunstgalerij die Marina Damen als zelfstandige uitbaat aan de Dutselstraat. Damen is de echtgenote van gemeenteraadslid Guido Peers. Het Decreet Lokaal Bestuur verbiedt evenwel dat een gemeenteraadslid een huur- of concessieovereenkomst afsluit met de gemeente, om belangenvermenging te vermijden. Dat verbod geldt ook voor de echtgenote van een gemeenteraadslid. Om die reden kan het schepencollege hierover niet onderhandelen met Damen.





De Fietsgarage wil naast het herstellen en verkopen van fietsen ook een ruimere bijdrage leveren aan de gemeenschap door sociale projecten, samenwerking met de scholen of bijvoorbeeld de inrichting van een fietsbib waar fietsen voor kinderen tegen een kleine vergoeding kunnen gehuurd worden. Het schepencollege zal nu een gesprek aangaan met de uitbater van De Fietsgarage. Uiteraard is nog geen enkele beslissing genomen of het al dan niet tot een verhuur aan de fietsenzaak komt.





