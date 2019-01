Treinverkeer tussen Hasselt en Leuven stilgelegd na vondst lichaam aan spoorwegovergang in Holsbeek ADPW

07 januari 2019

05u37 0 Holsbeek Er is momenteel geen treinverkeer tussen Leuven en Hasselt mogelijk nadat er omstreeks middernacht een persoonsaanrijding werd vastgesteld aan de spoorwegovergang van Holsbeek-Plein.

Vermoedelijk werd de persoon, een jongeman, door een trein aangereden en pas later gevonden. Het parket en het labo kwamen ter plaatse om de exacte omstandigheden van het ongeval te bepalen.

Tot zes uur is er geen treinverkeer mogelijk tussen Leuven en Hasselt. Treinen rijden daar via Landen in plaats van via Aarschot. Er wordt een vervangende busdienst ingelegd.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.