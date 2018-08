Toneelvoorstelling 'Egel en Ballon' 31 augustus 2018

De jeugddienst van de gemeente Holsbeek organiseert op zondag 7 oktober de toneelvoorstelling 'Egel en Ballon'. De voorstelling is voor kinderen van 2 tot 6 jaar en loopt van 11 tot 12 uur. Het wordt een intieme voorstelling over zoeken, vriendschap, eenzaamheid en vreugde terwijl de kinderen de vier seizoen in klank, beeld en beweging kunnen ervaren.





Zowel het verhaal, de muziek als de teksten werden door île Sagit bedacht, een vrolijk duo met Martje Sermeus op gitaar en Sarissa Rombouts op saxofoon. Ze nemen de kinderen helemaal mee in hun muzikale vertelling. Dat doen ze in de Dutselstraat, op nummer 15. De ticketverkoop start op zaterdag 1 september. (ADPW)