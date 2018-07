Tien CD&V'ers gewond bij fotoshoot TRAP STORT IN, MET MEERDERE BREUKEN TOT GEVOLG SVEN PONSAERTS

02 juli 2018

02u39 0 Holsbeek De kandidaten van CD&V Holsbeek zullen de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen niet snel vergeten. De trap waar ze zaterdag met veertien op gingen staan voor een groepsfoto, heeft het begeven, waardoor iedereen zo'n 2,5 meter naar beneden viel. Verscheidene kandidaten liepen een breuk op, twee van hen verbleven gisteren nog in het ziekenhuis.

De achttienkoppige delegatie van CD&V Holsbeek had Wijnhuis De Vino in de Bergestraat uitgekozen als locatie voor de 'Dag van de kandidaten', afgelopen zaterdag. "We verzamelden er voor onze campagne- en programmabespreking, met bijhorende fotoshoot in het kader van de verkiezingen", zegt partijvoorzitter Soetkin Suetens. Zij stond zelf niet op de trap, maar zag het incident wel gebeuren. "De meesten van ons hadden het seminarielokaal op de eerste verdieping net verlaten en stonden op de buitentrap voor een groepsfoto, toen de metalen constructie plots van de muur loskwam en kantelde."





De veertien kandidaten die toen nog op de trap stonden, kwamen met een harde smak zo'n 2,5 meter lager op de grond terecht. Ze liepen allemaal verwondingen op, gaande van schrammen en kneuzingen tot breuken. "Tien mensen moesten overgebracht worden naar het ziekenhuis", zegt burgemeester Hans Eyssen, die zelf - op een pijnlijke knie na - ongedeerd bleef. "De slachtoffers hebben breuken aan elleboog, arm, ribben of voetbeen opgelopen. Het slachtoffer dat er het ergst aan toe was, liep een breuk aan de ruggenwervel op. Nog een ander slachtoffer ligt ook nog altijd in het ziekenhuis met een gekneusde ruggenwervel."





"Kon véél erger zijn"

De geschrokken politici wensten voorts niet veel meer over het incident te vertellen. Zo is het ook niet duidelijk wie de slachtoffers zijn. "Zonder het voorval ook maar enigszins te willen minimaliseren, blijkt de lichamelijke schade achteraf al bij al nog relatief mee te vallen", meent voorzitster Suetens. "Dit had zeker véél erger kunnen aflopen. We zijn de hulpdiensten die alle slachtoffers meteen zeer goed opgevangen hebben, zeer dankbaar."





Vraag is intussen hoe de verankering van de metalen trap, in de buitengevel van de gerestaureerde hoevewoning, los kon komen. Feit is wel dat de constructie met dertien treden niet door een paal gestut werd. "De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht", klinkt het. "Maar dat zo'n trap naar een vergaderzaal voor tachtig personen het gewicht van veertien mensen - die er niet op stonden te springen - niet aan zou kunnen, viel niet te verwachten."





Of het ongeval voor sommige kandidaten gevolgen zal hebben voor hun deelname aan de verkiezingen op 14 oktober, is nog niet duidelijk.