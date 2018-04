Start riolerings-en wegenwerken 11 april 2018

De riolerings- en wegenwerken in Nieuwrode-Dorp zullen starten in de week van 16 april. In de eerste fase zal aannemer Besix Infra de oude betonweg opbreken op het traject Rodestraat van kruispunt met het Hooghuis tot Appelweg en Appelweg van kruispunt met de Rodestraat tot aan het kruispunt met de Panoramastraat.





Onmiddellijk aansluitend zal Besix de aanleg van de riolering op dit traject starten. Voor deze werkzaamheden moet uiteraard de weg afgesloten worden. Doorgaand verkeer door het dorp is dan niet meer mogelijk. De doorgang Rodestraat-Hoekje-Groenstraat-Rijksweg blijft wel open, en dit tijdens de ganse duur van de werken. De bussen van De Lijn zullen ook langs de Groenstraat rijden. Het dorp en de handelszaken daar blijven bereikbaar langs de Rijksweg (kruispunt met de Sint-Lambertusstraat, aan de verkeerslichten). (ADPW)