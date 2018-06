Sportterreinen veroorzaken politiek relletje HOLSBEEK BEWEEGT NOEMT INVESTERING VAN 550.000 EURO ONDOORDACHT BART MERTENS

02u31 0 Holsbeek De Holsbeekse voetbalclubs KDN United en VK Holsbeek hebben samen met het gemeentebestuur de timing vastgelegd voor de nieuwe sportterreinen op de Bruul. "Die worden aangelegd in de zomer van 2020", zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). De goedkeuring stuit op kritiek van nieuwe partij Holsbeek Beweegt.

De gemeente Holsbeek wil de komende jaren fors blijven investeren in sportterreinen. Volgend jaar komt er in de zomer al een kunstgrasveld op het terrein van voetbalclub VK Holsbeek. Tegen de zomer van 2020 zal de gemeente ook de nieuwe sportterreinen op de Bruul aanleggen. "Met een kunstgrasveld voor KDN United, nieuwe natuurgrasvelden en een Finse piste voor iedereen die een rondje wil gaan lopen", zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). "De voetbalclub zelf zal in 2020 een nieuwe kantine en kleedkamers bouwen. Project 'sportterreinen Bruul' is dringend nodig om de voetbalsporters een kwalitatieve infrastructuur aan te bieden."





De voorbije jaren werkte de gemeente Holsbeek zogenaamde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen uit om sport- en recreatiegebieden te creëren op twee locaties: site Holsbeek en site Bruul. "De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners, en zeker de jeugdspelers, dicht bij huis kunnen gaan sporten. In een uitgestrekte gemeente als Holsbeek vraagt dat om aangepaste oplossingen", legt schepen van Sport Dimitri Casteleyn uit. Alles inbegrepen - van drainage tot verlichting - worden de kosten geraamd op 500.000 euro. Tegelijk gaf de gemeenteraad ook groen licht voor de aankoop van drie percelen op de site Bruul voor een totaalbedrag van 140.000 euro. Van een vierde perceel was de gemeente al eigenaar. Voor de site Holsbeek kocht de gemeente eerder al een deel van de gronden.





Doodsteek voor KDN United

De beslissingen stuiten op kritiek van Guido Peers en Jacques Toté die mede door het voetbaldossier CD&V inruilden voor de nieuwe partij Holsbeek Beweegt. "Het dossier is niet klaar", klinkt het. "Het bedrag van 550.000 euro is niet opgenomen in de begroting. Ze gaan dit in het budget van 2019 voorzien waardoor de volgende beleidsploeg met deze overhaaste beslissing geconfronteerd zal worden. Dit is een beslissing met grote gevolgen - mogelijk zelfs de doodsteek - voor KDN United. Bovendien vragen we ons af of zo'n grote beslissing deontologisch gezien nog wel genomen kan worden op één week van de sperperiode van de verkiezingen." Burgemeester Hans Eyssen ziet geen probleem en stelt dat beide sportclubs de beslissingen onderschrijven. "KDN United en VK Holsbeek zijn bijzonder blij met deze forse inspanningen van het gemeentebestuur. Zodra het eerste kunstgrasveld klaar is, zullen de clubs dit samen gebruiken in afwachting van de aanleg van het tweede terrein op de Bruul. VK Holsbeek bood dit zelf aan: een mooi bewijs van de goede samenwerking tussen de beide clubs."