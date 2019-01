Scholenproject spitst zich toe op kansarmoede en inburgering Stefan Van de Weyer

29 januari 2019

13u31 0 Holsbeek Het OCMW van Holsbeek pakte samen met de gemeentelijke jeugddienst en de dienst speelpleinwerking, opnieuw uit met het scholenproject. De OCMW-hulpverlening en het OCMW-imago stonden centraal. De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van de Vrije Basisschool De Plein beten de spits af in dit project.

Het Holsbeekse OCMW vond dat de jeugd best jong startte met wederzijds respect en sociaal engagement in onze samenleving. Samen met de derde graad van het lager onderwijs werken ze rond kansarmoede, inburgering van vreemde culturen en hulpbehoevendheid.

De leerlingen werden voor één dag ondergedompeld in een boeiend avontuur. en werden uitgedaagd om maandelijks rond te komen met een beperkt budget. Ze maakten kennis met de OCMW-dienstverlening door zelf in de huid te kruipen van een zorgvrager. Diverse workshops maakten dit alles tot een interactief geheel. De leerlingen van het vijfde leerjaar van VBS De Plein kregen een uurtje les van politiek vluchteling Edress Kazimi uit Afghanistan die vertelde welke uitdagingen hij hier moest overwinnen. Hij deed dat overigens in perfect Nederlands.

Zowel de vrije als de gemeentelijke basisscholen in Holsbeek doen mee, het project loopt nog tot eind maart.