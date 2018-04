Reeën nemen kijkje in tuin 04 april 2018

02u25 0

Opvallend beeld gisterochtend in een tuin op de Leuvensebaan in Holsbeek: daar werden twee wilde reeën gespot. In aanpalende bossen komen regelmatig reeën voor, maar in een tuin is het toch geen alledaags gezicht en allicht even schrikken voor de bewoners. Het is echter ook niet heel uitzonderlijk, zo blijkt uit navraag. "Reeën komen wel vaker voor in het Hageland. Zij worden bejaagd omdat er redelijk veel zijn. Net omdat ze zo frequent voorkomen, doen ze ook af en toe eens een tuin aan. Normaal zijn reeën wel schuwe dieren, hoewel ze de laatste jaren iets minder schichtig zijn geworden", weet Benny L'Homme van Natuurpunt. "Ik heb trouwens ook al een ree in mijn tuin in Binkom gespot", deelde L'Homme nog mee. (ADPW)