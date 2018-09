Praatcafé dementie 05 september 2018

Op donderdag 13 september is het opnieuw tijd voor het praatcafé dementie. Dat is een pop-up ontmoetingsplaats waar familieleden, vrienden, mantelzorgers, zorgkundigen en iedereen met een hart voor mensen met dementie gratis geïnformeerd worden over aspecten van dementie. In een informele sfeer maakt men kennis met elkaar en wisselt men ervaringen uit. Personen met dementie zijn uiteraard ook welkom of zij kunnen tijdens het praatcafé genieten van een aangepaste activiteit in het Convent. Op donderdag 13 september verwelkomen we Saar Persijn. Ze brengt een monoloog over de ervaringen met haar dementerende moeder en vertelt over haar verwarde gedrag en onrust, zelfs agressie. Maar ze getuigt ook over de fouten die ze zelf, als zorgdrager, maakte (en vaak nog maakt). Tussendoor brengt ze enkele passende teksten, zingt ze liederen en onthult ze hilarische anekdotes. Na de theatervoorstelling krijgt iedereen de kans om kennis te maken met lotgenoten en om ervaringen uit te wisselen. Het praatcafé dementie vindt plaats om 19.30 uur in WZC Sint-Margaretha, op de Kortrijksebaan in Holsbeek. (ADPW)