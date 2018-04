Praatcafé dementie 16 april 2018

Het praatcafé dementie opent opnieuw de deuren. Ditmaal gebeurt dat op donderdag 19 april om 19.30 uur in WZC Sint-Margaretha op de Kortrijksebaan in Holsbeek. Het praatcafé dementie is een ontmoetingsplaats waar familieleden, vrienden, mantelzorgers, zorgkundigen en iedereen met een hart voor mensen met dementie gratis geïnformeerd worden over aspecten van dementie.





Personen met dementie zijn uiteraard ook welkom of zij kunnen tijdens het praatcafé genieten van een aangepaste activiteit in het Convent. Op donderdag 19 april wordt gastspreker Ann Claeys, verpleegkundige bij WZC De Wingerd, verwacht. Zij geeft tips over goede communicatie en maakt de bezoekers wegwijs in de omgang met moeilijke gedragingen. Het onthaal start om 19 uur, de verwelkoming en toelichting omstreeks 19.30 uur. Het einde van het praatcafé dementie is voorzien omstreeks 22 uur. (ADPW)