Praatcafé dementie opent opnieuw de deuren

03 december 2018

In het woonzorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek vindt op donderdag 20 december alweer het praatcafé dementie plaats. Dat is een pop-up ontmoetingsplaats waar familieleden, vrienden, mantelzorgers, zorgkundigen en iedereen met een hart voor mensen met dementie gratis geïnformeerd worden over aspecten van dementie. In een informele sfeer maakt men kennis met elkaar en wisselt men ervaringen uit. Personen met dementie zijn uiteraard ook welkom of zij kunnen tijdens het praatcafé genieten van een aangepaste activiteit in het Convent.

Op donderdag 20 december komen juriste Veerle Vangheluwe en verantwoordelijke voor de de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, Liesbeth Vermeire, van het OCMW, op bezoek .Zij verzorgen een toelichting over onder andere volmachten, rechten en plichten, het zorgbudget, de gemeentelijke mantelzorgpremie en andere sociale voordelen. Na de toelichting krijgt iedereen de kans om kennis te maken met lotgenoten en om ervaringen uit te wisselen. Het onthaal start om 13.30 uur, de verwelkoming en toelichting omstreeks 14 uur.