Praatcafé dementie opent opnieuw de deuren ADPW

28 maart 2019

14u46 0

In woonzorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek vindt op donderdag 4 april omstreeks 19.30 uur het praatcafé dementie plaats. Dat is een pop-up ontmoetingsplaats waar familieleden, vrienden, mantelzorgers, zorgkundigen en iedereen met een hart voor mensen met dementie gratis geïnformeerd worden over aspecten van dementie. In een informele sfeer maakt men kennis met elkaar en wisselt men ervaringen uit. Personen met dementie zijn uiteraard ook welkom of zij kunnen tijdens het praatcafé genieten van een aangepaste activiteit in het Convent. “Op donderdag 4 april verwelkomen we Katja Van Goethem, consulente expertisecentrum dementie MEMO Leuven. Zij verduidelijkt wat dementie inhoudt, welke vormen er allemaal bestaan en wat het tijdsverloop is”, zo vertelt de organisatie.