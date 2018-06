Poëzie in de Pastorie 15 juni 2018

Op zondag 1 juli vindt de vierde editie van het gratis poëziefestival 'Poëzie in de Pastorie' plaats. Het is een laagdrempelig poëziefestival met talenten uit eigen regio en uit binnen- en buitenland. De organisatoren hopen tijdens de vierde editie een recordaantal poëzieliefhebbers naar Sint-Pieters-Rode te lokken. Dat willen ze doen met een mix van levende legendes, de strafste debutanten en topdichters uit binnen- en buitenland. Ook lokaal talent zetten ze in de kijker. Vertrouwde troeven zijn: de mooiste pastorietuin van de Lage Landen, lokale bieren en lokale wijnen, ambachtelijke ijsjes, de Oxfam Bookshop, onze huiskalligrafe Sara Smeets, een kleine boekenmarkt en poëtische randanimatie door Hikke Takke Toe. Het volledige programma vind je terug op www.pidp.be. Poëzie in de Pastorie is een organisatie van de cultuurdienst van de gemeente Holsbeek naar een idee van Akim Willems in samenwerking met vtbKultuur-Holsbeek en vele vrijwilligers. De deuren openen vanaf 13.30 uur. Het programma loopt van 14 tot 19 uur in de pastorie van Sint-Pieters-Rode. Toegang is gratis. (ADPW)