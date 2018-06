Peers en Toté stappen op bij CD&V 23 juni 2018

02u45 0 Holsbeek Guido Peers en Jacques Toté stappen op bij CD&V Holsbeek. Meer zelfs, ze sluiten zich meteen aan bij Holsbeek Beweegt, het nieuwe politieke initiatief van voormalig schepen Achille Claes.

Volgens Toté en Peers is de geplande aankoop van de gronden voor twee voetbalsites en de aanleg van kunstgras op het veld in Holsbeek de directe aanleiding voor hun vertrek. "De druppel is vooral de aanleg van het voetbalveld in kunstgras in Holsbeek. De emmer is nu echt vol. Amper vier maanden voor de verkiezingen plots met dit voorstel afkomen zonder overleg met de betrokkenen is een kostelijke propagandastunt van 560.000 euro. Bovendien is dat bedrag niet voorzien op de begroting. Nooit eerder gezien. We hebben de indruk dat dit een wanhoopsdaad is of om in het thema te blijven...paniekvoetbal. De gesprekken die beide clubs momenteel voeren om te fusioneren worden hierdoor zelfs in gevaar gebracht." Na het vertrek van Peers en Toté houdt de meerderheid in Holsbeek nog nipt stand met één zetel meer dan de oppositie. (BMK)