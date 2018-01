Pastoor Penne op bezoek bij oudste parochiaan Jef (101) 30 januari 2018

02u38 0

Jef Smets, de voormalige kerkmeester van Kortrijk-Dutsel, is onlangs 101 geworden. Daarmee is hij de oudste parochiaan van Kortrijk-Dutsel.





Om dat te vieren ging pastoor Andy Penne bij hem op de koffie. Hij feliciteerde Jef namens de Federatie Holsbeek. Jef werd geboren in Kortrijk-Dutsel op 26 januari 1917 en was naast kerkmeester ook nog jarenlang actief in de kerk van Kortrijk-Dutsel.





Jef, die er voor zijn leeftijd nog erg goed uitziet, was alvast in de wolken met het gebaar van de pastoor. (ADPW)