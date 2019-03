Ouders kamperen aan De Gobbel om kind in te schrijven ADPW KAR

16 maart 2019

13u01 0

Voor de eerste keer hebben er ouders de nacht doorgebracht aan de Gemeentelijke Basisschool De Gobbel in Kortrijk-Dutsel. Dat deden ook Lore Kennis en partner Jonas Verheyden.

“Wij zijn op vrijdagavond rond 22 uur komen kijken. Toen zaten er hier al ouders van ongeveer negen kindjes. Onze dochter Mirthe werd dus het tiende kindje dat werd ingeschreven. We hebben hier een nachtje doorgebracht en dat was heel gezellig. Verschillende ouders werden afgelost door hun grootouders. Het was een gezellige sfeer”, vertelt Lore.

Even werd er gevreesd dat de mensen die ‘s ochtends pas kwamen, te laat gingen komen. Dat bleek -voor het merendeel- niet het geval te zijn. “In de gemeentelijke kleuterschool van De Gobbel zijn alle 28 inschrijvingen voltooid. Ondertussen staan er twee mensen op de wachtlijst. In de Zilverlinde in Holsbeek zijn er 23 kinderen ingeschreven voor het eerste leerjaar. Daar zijn nog drie plaatsen over. In de gemeentelijke kleuterschool van Het Anker in Nieuwrode zijn ook 26 plaatsen. Hoeveel er daar precies ingeschreven zijn, is nog niet duidelijk. Maar ook zij zitten nog niet aan hun maximumcapaciteit”, zegt schepen van Onderwijs Bram Van Baelen (CD&V).

De gemeente Holsbeek had geen probleem voorzien vandaag. “In de gemeentescholen is er genoeg capaciteit. Er waren niet teveel kinderen van dit geboortejaar, maar wij hebben uiteraard geen invloed op de school waar de ouders hun kind willen inschrijven. Maar ik moet zeggen: ik zit in met de mensen die in dit hondenweer buiten hebben gekampeerd. Zo’n weer wens je hen niet toe. Ik heb dan ook erg veel respect voor die mensen omdat ze het maximale willen doen voor hun kind. Ik heb zelf in het Montfortcollege in Rotselaar gezeten en op de duur werd daar een week op voorhand gekampeerd. Dat hebben mijn ouders gelukkig nooit moeten doen”, lacht Van Baelen.

Al was kamperen aan De Gobbel dus niet per se nodig. “De laatste die om 8.30 uur is toegekomen had ook plaats. Maar als je ziet dat er een ouder aan de school kampeert, word je natuurlijk nerveus en wil je zekerheid”, zegt Van Baelen.

Het valt te hopen dat dit geen voorbode is voor jaren waarin er aan de schoolpoort gekampeerd wordt. Dringt een online inschrijvingssysteem zich dan niet stilaan op? “Volgens het -ondertussen door een belangenconflict stopgezette- inschrijvingsdecreet van minister Hilde Crevits (CD&V) móet elke school zo’n online regeling hebben. Maar dat is dus nog niet verplicht en wij hebben besloten om dat nog niet te doen. Wij gaan dit jaar onderzoeken of er een online systeem past bij onze scholen. Maar we kunnen er ook geen zware ICT-budgetten tegenaan gooien. Als ze het ons opleggen, moeten we. En dan hangen er ook subsidies aan vast, en dat maakt het uiteraard interessanter. Die 5.000 euro kan je nu op een andere manier spenderen”, besluit Van Baelen.