Optreden Barbara Dex in Sportschuur ADPW

11 april 2019

14u50 0

Op zaterdag 27 april komt Barbara Dex met het Harmonieorkest Sint-Maurus Holsbeek optreden in de Sportschuur in Holsbeek. Vanaf 19.30 uur wordt de avond ingezet door de muzikanten van het instaporkest. Zij staan onder leiding van Laura Dechamps en laten hun muzikaal talent graag los. Hun repertoire bestaat voornamelijk uit filmmuziek, hits en bekende melodieën. Na het instaporkest neemt het harmonieorkest het over onder de lumineuze titel ‘Loop naar de maan!’. Het concert vindt plaats onder de muzikale leiding van Roel Aerts. Daarna is het de beurt aan Barbara Dex, die België in 1993 nog vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. Zij brengt, samen met het harmonieorkest, een boeiende mix van eigen nummers en covers van o.a. Shirley Bassey, Janis Joplin, Adele en Björk.

Tickets kosten tien euro in voorverkoop. Aan de kassa is het vijftien euro. Kinderen jongeren dan veertien en leden mogen gratis binnen. Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar bij de muzikanten en bestuursleden van Sint-Maurus en zijn aan te vragen via sintmaurus@hotmail.com of te bestellen via het formulier op hun webstek https://www.harmonieorkestholsbeek.be/agenda/info-en-tickets-concert-2019/.