Oproep tot kandidaten voor uitbating cafetaria sporthal 18 juli 2018

Het gemeentebestuur van Holsbeek stelt de cafetaria van de gemeentelijke sporthal in Holsbeek, Sint-Maurusstraat 2, open voor verhuring onder de vorm van een concessieovereenkomst voor een looptijd van 9 jaar. Het bestek voor de toewijzing van de concessieovereenkomst kan gratis bekomen worden bij de sportdienst in het gemeentehuis van Holsbeek, Dutselstraat 15 of via mail sport@holsbeek.be. De offerte moet het bestuur bereiken ten laatste op maandag 6 augustus om 12 uur, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door afgifte aan de dienst Cultuur en Vrije Tijd, sportfunctionaris Marc Huygens, Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek.





Interesse? Voor alle inlichtingen, alsook afspraak voor eventueel plaatsbezoek, kan contact genomen worden met de sportdienst op bovengenoemd adres, via telefoonnummer 016/62 95 04 of via e-mail: sport@holsbeek.be. (ADPW)