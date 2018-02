Open VLD niet opgezet met ontslag cultuurpromotor 16 februari 2018

02u48 0 Holsbeek Het ontslag van cultuurpromotor Guido Peers (CD&V) na 18 jaar trouwe dienst heeft kwaad bloed gezet bij Open VLD.

"Wij betreuren de beslissing van het schepencollege om de ruimte naast de bibliotheek te verhuren voor commerciële doeleinden. Een beslissing die een impact heeft op het (cultuur)beleid en de financiën van de gemeente voor de komende negen jaren zou beter worden besproken in de gemeenteraad, waar op zijn minst de mening van de oppositie kan worden gehoord. Ook de commissie cultuur, waar alle partijen vertegenwoordigd zijn, werd niet gehoord in deze zaak. Naast het gebrek aan inspraak is ook de timing van de beslissing ongelukkig. Negen maanden voor de gemeenteraadverkiezingen wordt een keuze gemaakt die het volgende gemeentebestuur impacteert en haar beleidsmogelijkheden verkleint. Door de werken aan het gebouw zal de ruimte bovendien pas wellicht in 2019 gebruiksklaar zijn. Waarom werd de beslissing tot bestemming van deze ruimte dan niet uitgesteld tot op dat moment, wanneer een nieuwe beleidsploeg aan het roer staat?", vraagt de partij zich af.





Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) liet al weten niet akkoord te gaan. "Guido trekt voorbarige conclusies uit de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Er is enkel nog maar een oproep gedaan om dat deel van de bib te verhuren. Dat kan bv. ook aan iets uit de culturele sector zijn, dat is nog niet beslist", klonk het.





(ADPW)