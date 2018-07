Oldtimers Gilis verhuist naar Aarschot 11 juli 2018

02u24 0 Holsbeek Oldtimers Gilis uit Holsbeek is verhuisd naar de industriezone in Aarschot. Zaakvoerder Dirk Gilis (50) koopt en verkoopt al dertig jaar oldtimers.

"Wij zijn een echt familiebedrijf. Mijn vader Roger was autocoureur. Ik heb de liefde voor auto's van hem geërfd. Mijn 24 jaar oude zoon Ken heeft de microbe ook te pakken. Hij is net als ik mecanicien en werkt mee in de zaak. Mijn vrouw Ann doet de administratie."





Ford uit 1917

Dirk heeft intussen al een hele collectie. "Thuis in Holsbeek hebben we een privécollectie van 40 oldtimers. Voor onze verkoop was er echter geen plaats meer. Daarom zijn we verhuisd naar de Gaston Geenslaan in Aarschot. In onze showroom kan je kiezen uit een dertigtal modellen. Het oudste model is een Ford uit 1917. Hij kost 55.000 euro." De zaak mikt vooral op oudere kopers. "Mensen die genoeg gespaard hebben voor een plezierwagen. Een oldtimer gebruik je niet om naar het werk te gaan en boodschappen te doen. Je maakt er uitstapjes mee. Je rijdt ermee zoals dat enkele generaties geleden nog kon, zonder stress en fileleed."





Mercedes en Porsche

Dirk specialiseert zich in oldtimers van Mercedes en Porsche. "Topauto's die een mensenleven meegaan. Daarnaast hebben we ook classic cars zoals de Subaru Impreza. De vraag naar oldtimers is de laatste jaren wat afgenomen, maar tijdens ons openingsweekend vorige week heb ik zeven wagens verkocht."





(VDWT)