Odiseestudenten lopen stage in Kaapstad 01 februari 2018

02u28 0 Holsbeek Julie Elseviers (21) uit Holsbeek studeert Ergotherapie aan hogeschool Odisee, Campus Brussel - Terranova. Voor haar opleiding loopt ze samen met haar klasgenote Alison Bras uit Halle stage in Zuid-Afrika.

"We lopen tot eind maart stage in Vista Nova (Kaapstad), een publiek schooltje voor kinderen met leerstoornissen en ontwikkelingsdysfuncties. We geven er ergotherapie aan de leerlingen die dat nodig hebben", vertellen beide dames. "We zijn intussen een week ver en beginnen goed te wennen aan de plaatselijke manier van leven. Onze stage loopt negen weken, en we eindigen met een vakantie om de prachtige omgeving te leren kennen. Dat is een once-in-a-lifetimekans, die we met beide handen grijpen. Via onze Odisee-opleiding kunnen we deelnemen aan deze buitengewone stage. Dat is een droom die uitkomt. We verleggen onze grenzen, leren een nieuwe cultuur kennen en vergroten onze passie voor ergotherapie. Deze stage is ook voor toekomstige studenten een grote aanrader", klinkt het. Julie en Alison houden een blog bij over hun ervaringen in Zuid-Afrika. Die is te volgen via http://blogs.hlrnet.net/ajkz/. (ADPW)