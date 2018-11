OCMW organiseert speelgoedinzameling Andreas De Prycker

19 november 2018

Maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 december organiseert het OCMW van Holsbeek zijn jaarlijkse speelgoedinzameling. Dat gebeurt telkens van 14 tot 16 uur, in het OCMW van Holsbeek. Nieuw en tweedehandsspeelgoed kan dan binnengebracht worden in de raadzaal van het OCMW. “Wie zorgt voor een gift, mag zeker zijn van een mooie eindbestemming. Want ieder verkregen speelgoedje wordt tijdens de kerstperiode geschonken aan kinderen van de gemeente”, zo klinkt het bij de gemeente Holsbeek.

Daar waar het voor de ouders omwille van financiële redenen moeilijk is om de Kerstman te bestellen, probeert de sociale dienst een pakje achter te laten. Een warm gebaar dat, dankzij de steun van heel wat helpende handen (ouders, kinderen, scholen, handelaars...), ook de voorbije acht jaar heeft geleid tot een groot succes in Holsbeek.