Nieuwe, grote ruimte voor tekenacademie in bilbliotheek 09 maart 2018

02u36 0 Holsbeek Het Holsbeekse gemeentebestuur wil een nieuwe, grotere ruimte inrichten voor de tekenacademie in het bibliotheekgebouw aan de Gravenstraat in Kortrijk-Dutsel. Het gaf vorig jaar een architectenbureau opdracht om uit te tekenen hoe dat zou kunnen. De plannen daarvoor krijgen nu stilaan vorm.

"De verdieping van het bibgebouw wordt gebruikt om goederen op te slaan die de gemeente bij een uithuisdrijving moet ophalen en een bepaalde tijd bewaren. Maar als we de ruimte slim opdelen, is er plaats genoeg om 2 klassen in te richten voor de tekenacademie, en een sanitaire ruimte", zegt schepen van Openbare Werken en Gebouwen Rudy Janssens (CD&V). Dit jaar nog voert de gemeente een aantal noodzakelijke technische werken uit in het gebouw: vernieuwing van de verwarmingsinstallatie, betere ventilatie en enkele aanpassingen in functie van brandveiligheid. "De ruimte zal groot genoeg zijn om een groei van de tekenschool mogelijk te maken. (ADPW)